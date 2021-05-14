Під Одесою люди в масках розстріляли авто: є поранений – відео

На Балтській дорозі в Одесі вдень 14 травня розстріляли машину. Після цього зловмисники втекли. Як наслідок, одна людина зазнала вогнепального поранення. У мережі опублікували відео з місця події.

Постраждав водій розстріляного автомобіля, якому – приблизно 30 років (народився в 1979 році). Наразі його вже доправили до лікарні з пораненням ноги.

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Автор відео з місця події розповів, що зловмисники були на темно-синьому Daewoo Lanos. За словами чоловіка, це трапилося неподалік від заводу "Більшовик". Нападників було 4.

Яка причина нападу – поки невідомо. Відео з місця з'явилося приблизно о 3 годині дня, однак там точний час нападу не повідомили.

Як пише телеграм-канал "Одесса info", автомобіль нападників наразі перебуває в розшуку. Також опублікували номерний знак авто, який свідчить про те, що автомобіль зареєстровано на Одещині.

Місце події після стрілянини: відео телеграм-каналу "Одесса info"

Зранку 14 травня біля школи №32 в Одесі сталася стрілянина. На місце події приїхали правоохоронці, які затримали власника зброї . Ніхто внаслідок цього інциденту не постраждав.

Розташування заводу "Більшовик", де трапилася стрілянина / Карта Google