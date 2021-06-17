Під Одесою молодик розстріляв чоловіка: зробив зауваження

17 червня 2021 , 15:25
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Джерело:

Поліція Одещини

Надзвичайна подія трапилася в Одеському районі. Чоловік зробив зауваження за те, що 2 юнаків припаркували авто біля його дому. У відповідь зазнав кількох поранень у різні частини тіла.

Про це повідомили 17 червня. Зловмисника згодом затримали, тому йому загрожує в'язниця.

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Лаявся та дістав зброю

  • Потерпілий зробив зауваження хлопцю.
  • На його думку, той припаркувався надто близько до його дому.
  • Цьому обурився товариш водія.
  • Він почав лаятись і дістав травматичний пістолет.
  • Після цього молодик здійснив кілька пострілів.
  • Потерпілий отримав порання живота, грудної клітини та стегна.

Що сказав у своє виправдання

Згодом правоохоронці швидко розшукали зловмисника та затримали його. Ним виявився хлопець, якому приблизно 22 роки (народився в 1999 році).

У момент затримання він своєї провини не заперечував. У своє виправдання сказав, що “погарячкував”.

Яке покарання йому загрожує

Правоохоронці оголосили хлопцю підозру за статтею про хуліганство з використанням зброї. Якщо його вину доведуть у суді, може отримати ув'язнення на термін від 3 до 7 років.

Зверніть увагу! У Малинівському районі Одеси 15 червня чоловік застрелив студента. Це трапилося, бо він подумав, що хлопець краде бампер з автомобіля. Зловмисника затримали того ж дня. Тепер йому загрожує до 5 років в'язниці.
Автор: Олександр Марчак