Під Одесою молодик розстріляв чоловіка: зробив зауваження

Надзвичайна подія трапилася в Одеському районі. Чоловік зробив зауваження за те, що 2 юнаків припаркували авто біля його дому. У відповідь зазнав кількох поранень у різні частини тіла.

Про це повідомили 17 червня. Зловмисника згодом затримали, тому йому загрожує в'язниця.

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Лаявся та дістав зброю

Потерпілий зробив зауваження хлопцю.

На його думку, той припаркувався надто близько до його дому.

Цьому обурився товариш водія.

Він почав лаятись і дістав травматичний пістолет.

Після цього молодик здійснив кілька пострілів.

Потерпілий отримав порання живота, грудної клітини та стегна.

Що сказав у своє виправдання

Згодом правоохоронці швидко розшукали зловмисника та затримали його. Ним виявився хлопець, якому приблизно 22 роки (народився в 1999 році).

У момент затримання він своєї провини не заперечував. У своє виправдання сказав, що “погарячкував”.

Яке покарання йому загрожує

Правоохоронці оголосили хлопцю підозру за статтею про хуліганство з використанням зброї. Якщо його вину доведуть у суді, може отримати ув'язнення на термін від 3 до 7 років.