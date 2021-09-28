Під Одесою на мості через Дністер перекинулася фура

Водій багатотонної вантажівки не впорався з керуванням та поклав фуру на бік. Інцидент стався вранці 28 вересня на мості у селі Маяки на Одещині.

За попередніми даними, водій не зміг скерувати вантажівку на крутому повороті. Цілком ймовірно, що чоловік заснув за кермом.

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Точні причини ДТП встановлюватимуть правоохоронці. Вони перебувають на місці аварії.

Що відомо про перекидання вантажівки на Одещині

Аварія сталася близько 6:00 28 вересня на мості через Дністер у селі Маяки.

Під час заходу у поворот на великій швидкості фура перекинулася та перекрила рух двома смугами.

Внаслідок аварії вантажівка опинилася на боці, у неї вилетіли бокове та лобове скло.

Про долю водія наразі нічого не відомо. Цілком ймовірно, що він не отримав серйозних травм. Втім, медиків швидкої на місце ДТП викликали.

Поліцейські, за непідтвердженою інформацією, склали щодо далекобійника протокол про порушення правил дорожнього руху. Водієві загрожує штраф у 340 гривень.

Дивіться відео з місця перекидання фура під Одесою: