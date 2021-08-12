Окрім цього, будуть ще 2 та 3 призові місця з відповідними сумами. Про це розповіла директорка департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА Наталія Одарій-Захар'єва.
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Кожен отримає премію
Ті, хто провакцинує найбільшу кількість людей, будуть нагороджені грошима. Конкурс серед громад Одещини вже розпочався. Він триватиме до 15 вересня.
Є три призові місця: 1 місце – 20 мільйонів, 2 місце– 10 мільйонів та 3 місце – 5 мільйонів.
COVID-19 в України: останні новини
- Станом на 11 липня на коронавірус в Україні захворіли 1247 людей, серед них 77 дітей та 41 медпрацівник.
- В Одесі, зокрема, нарахували 77 нових випадків коронавірусу.
- Найбільше інфікованих є в Києві.
- Від ускладнень за добу померли 24 пацієнти, проте 1 039 одужали.
- Загалом 11 липня провели 48 051 тест.
- За весь час хвороби в Україні інфікувалась 2 262 601 людина.
- 12 серпня повідомили, що з них видужала 2 194 791 особа.