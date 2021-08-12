Окрім цього, будуть ще 2 та 3 призові місця з відповідними сумами. Про це розповіла директорка департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА Наталія Одарій-Захар'єва.

Цікаво Дельта чи Йота: у ВООЗ відповіли, який штам коронавірусу небезпечніший

Кожен отримає премію

Ті, хто провакцинує найбільшу кількість людей, будуть нагороджені грошима. Конкурс серед громад Одещини вже розпочався. Він триватиме до 15 вересня.

Є три призові місця: 1 місце – 20 мільйонів, 2 місце– 10 мільйонів та 3 місце – 5 мільйонів.

COVID-19 в України: останні новини