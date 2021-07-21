Про це повідомили 21 липня. Інцидент трапився вранці 20 числа. У поліції та Нацгвардії офіційних даних про це ще немає.
Цікаво Поліцейський вистрелив собі в живіт під час навчальних стрільб у Одесі
Поводився необережно
- Офіцер отримав вогнепальне поранення, бо необережно поводився з пістолетом Макарова.
- Відомо, що потерпілий – командир взводу матеріально-технічного забезпечення одеської бригади нацгвардійців.
- Тривають слідчі дії.
Подія трапилась у підрозділі Нацгвардії України на Одещині, який віднедавна там розташовується.