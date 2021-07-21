Про це повідомили 21 липня. Інцидент трапився вранці 20 числа. У поліції та Нацгвардії офіційних даних про це ще немає.

Цікаво Поліцейський вистрелив собі в живіт під час навчальних стрільб у Одесі

Поводився необережно

Офіцер отримав вогнепальне поранення, бо необережно поводився з пістолетом Макарова.

Відомо, що потерпілий – командир взводу матеріально-технічного забезпечення одеської бригади нацгвардійців.

Тривають слідчі дії.

Подія трапилась у підрозділі Нацгвардії України на Одещині, який віднедавна там розташовується.

Довідка. У 2020 році військову нерухомість в селі Одеської області передали до Міністерства внутрішніх справ. Згодом там розмістили підрозділ Нацгвардії. Раніше власниками майна була Державна служба спецзв'язку та захисту інформації України.