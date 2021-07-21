Нацгвардієць випадково прострелив собі ногу під Одесою
21 липня 2021 , 15:14Читать новость на русском
Джерело:"Думская"
У селі Набережне на Одещині офіцер Нацгвардії вистрелив у ногу. У потерпілого – наскрізна рана на стегні. Наразі він перебуває в лікарні.
Про це повідомили 21 липня. Інцидент трапився вранці 20 числа. У поліції та Нацгвардії офіційних даних про це ще немає.
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Поводився необережно
- Офіцер отримав вогнепальне поранення, бо необережно поводився з пістолетом Макарова.
- Відомо, що потерпілий – командир взводу матеріально-технічного забезпечення одеської бригади нацгвардійців.
- Тривають слідчі дії.
Подія трапилась у підрозділі Нацгвардії України на Одещині, який віднедавна там розташовується.Довідка. У 2020 році військову нерухомість в селі Одеської області передали до Міністерства внутрішніх справ. Згодом там розмістили підрозділ Нацгвардії. Раніше власниками майна була Державна служба спецзв'язку та захисту інформації України.