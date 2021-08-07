На Одещині водій маршрутки облаяв ветерана АТО: його облили зеленкою – фото

У Чорноморську, що в Одеській області водій маршрутки накинувся з лайкою на чоловіка. Все тому, що він пред'явив посвідчення учасника бойових дій.

Інцидент трапився у маршрутці №25 "Чорноморськ – Одеса" . Про нього розповіли у громадській організації ветеранів АТО "Рапіра".

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Ображав через посвідчення

Водію не сподобалося те, що ветеран хотів скористатися своїм законним правом на пільговий проїзд у громадському транспорті. Чоловік почав сипати образами.

Коли військовий показав йому документ, у відповідь прозвучало хамство. "Як ви за**али своїми посвідченнями. Іди на х**н звідси", – висловився водій.

Водія облили зеленкою

У мережі засудили вчинок водія. Користувачі звернули увагу на те, що він порушив закон про статус ветеранів війни та гарантії їхнього соцзахисту.

У коментарях до допису місцевий активіст Дем'ян Ганул зазначив, що з водієм, який у грубій формі відповів учаснику російсько-української війни, провели "виховну бесіду".

Він позеленів, і тепер його буде легко впізнати. Це маленький урок для кожного, хто надає послуги – захисників України слід поважати,

– додав чоловік.

Він також пообіцяв, що цей водій більше не працюватиме у сфері обслуговування. До допису Ганул прикріпив фото