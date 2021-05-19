Як повідомили в СБУ, це триватиме 2 дні – 20 та 21 травня. Навчання проходитимуть у місцях, які визначили, як "об'єкти потенційних терористичних посягань".

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Основною локацією навчань буде порт "Південний" біля міста Южне на Одещині. Також вони проходитимуть на території 3 сусідніх селищ – Григорівка, Білярі, Нові Білярі.

У Службі безпеки сказали, що умови навчань максимально наблизять до реальних. Силовики там відпрацюють алгоритм протидії диверсійно-терористичним групам і перевірять якість захисту потенційно уразливих об'єктів.

Які обмеження будуть для громадян

Через навчання в деяких районах можуть запровадити особливий режим. У них будуть діяти обмеження чи заборона руху транспорту й пішоходів.

Окрім цього будуть перевірятимуть документи, які посвідчують особу. Також можливий огляд особистих речей та автівок. Однак поки не повідомляють, про які території мовиться.

Просимо з розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців,

– звернулися в СБУ до місцевих мешканців.

Зверніть увагу! На Херсонщині СБУ викрила незаконний реабілітаційний центр. Ним керував місцевий житель – пастор однієї з церков. У "лікувальному закладі" силоміць утримували десятки людей, які страждали від наркотичної та алкогольної залежності.