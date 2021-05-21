Собак забрали на реабілітацію. А чоловіка, який винаймав будинок – затримали.

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Що відомо про інцидент

Трьох собак у селі Світле під Одесою помітили сусіди у напівзакинутому будинку. Усі песики – бійцівських порід: бультер'єр, пітбуль, кане-корсо.

Через войовничий характер собак мешканці сусідніх будинків побоялися самостійно увійти на подвір'я, тому звернулися до громадської організації. Зоозахисники викликали поліцію та відшукали власницю приватного будинку. Коли вони потрапили на територію, то напоїли собак, а потім оглянули – вони були виснажені.

Тим часом власниця видзвонила орендаря. Чоловік, який винаймав помешкання, відімкнув будинок: там перебував ще один пес. Крім чотирилапого, там жили ще й 74 кущі марихуани.



Врятований пес / Фото "Думская"

Яка відповідальність

На чоловіка відкрито справу за 2 статтями кримінального кодексу:

за жорстоке поводження з тваринами;

за незаконне виробництво наркотичних речовин.

Санкції цих статей передбачають до 8 років ув'язнення.

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