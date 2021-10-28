Співробітники ДСНС 27 жовтня оприлюднили відео порятунку хлопця. На ньому помітно, що його госпіталізували з частиною огорожі в животі.

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Частину паркану обрізали

Потерпілому хлопчику приблизно 12 років (народився у 2009 році). Інцидент трапився в селі Корсуні, що в Одеському районі.До рятувальників о 18:20 звернулися небайдужі громадяни, які стали свідками цієї події.

Коли співробітники ДСНС туди прибули, вони одразу почали відрізати частину паркану. Коли це вдалося, школяра разом з парканом поклали на ноші та повезли у швидку.

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Інший інцидент раніше

18 червня повідомили, що в Ірпені на Київщині 5-річна дівчинка засунула голову в металеву альтанку й застрягла. Визволяти дитину довелося рятувальникам.

Вони визволили дитину за допомогою спеціального спорядження. На щастя, дівчинка не постраждала. Чому вона потрапила в цю халепу, дитина не пояснила.