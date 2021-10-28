Під Одесою школяр впав на гостру огорожу: паркан застряг у животі
Джерело:ДСНС Одещини
Під Одесою школяр намагався перелізти через паркан, проте впав на його гострі частини. Як наслідок, вони встромилися у його тіло.
Співробітники ДСНС 27 жовтня оприлюднили відео порятунку хлопця. На ньому помітно, що його госпіталізували з частиною огорожі в животі.
Інша подія Затисло між бетонними плитами: львівські рятувальники визволили ногу 11-річної дівчинки – фото
Частину паркану обрізали
Потерпілому хлопчику приблизно 12 років (народився у 2009 році). Інцидент трапився в селі Корсуні, що в Одеському районі.До рятувальників о 18:20 звернулися небайдужі громадяни, які стали свідками цієї події.
Коли співробітники ДСНС туди прибули, вони одразу почали відрізати частину паркану. Коли це вдалося, школяра разом з парканом поклали на ноші та повезли у швидку.
Рятувальники звільняють травмованого школяра: дивіться відео ДСНС
Інший інцидент раніше
18 червня повідомили, що в Ірпені на Київщині 5-річна дівчинка засунула голову в металеву альтанку й застрягла. Визволяти дитину довелося рятувальникам.
Вони визволили дитину за допомогою спеціального спорядження. На щастя, дівчинка не постраждала. Чому вона потрапила в цю халепу, дитина не пояснила.