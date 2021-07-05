Встановленням арт-об'єкту займались співробітники національного парку. Таким чином вони сподівались привернути увагу до зникаючих видів тварин.
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"Хранитель кордону"
Автором скульптури став Тараc Шевченко. Він – одеський художник, що раніше встановив на території заповідника скульптуру пелікана та "скіфську бабу". Бабак отримав назву "Хранитель кордону".
Головна мета проєкту – привернути увагу до тварин, що на межі зникнення. Адже бабак через оранки степових ділянок більше не живе в нашій місцевості.
У нацпарку "Тузлівські лимани" встановили скульптуру бабака / Фото видання "Думская"
Що відомо про бабакаЦе рід гризунів родини вивіркових, що поширені в Євразії та Північній Америці. В Україні мешкали два види бабака: степовий та альпійський. З них зберігся лише бабак степовий, що мешкає у північно-східній частині країни.
Українці згадують бабака на свято Явдохи (14 березня). У цей день прокидався бабак, свистів тричі, перевертався на інший бік і спав аж до Благовіщення. Люди виходили в поля, щоб почути його свист.
Дані взято з Вікіпедії.