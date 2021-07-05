Під Одесою встановили пам'ятник бабаку: фото

На Одещині в національному природному парку "Тузлівські лимани" 5 липня встановили памєятник бабаку. Ініціатором проєкту стала адміністрація парку, автором – художник Тарас Шевченко.

Встановленням арт-об'єкту займались співробітники національного парку. Таким чином вони сподівались привернути увагу до зникаючих видів тварин.

Цікаво Робили, як вміли: на Львівщині незвично розфарбували пам'ятник Хмельницькому – курйозні фото

"Хранитель кордону"

Автором скульптури став Тараc Шевченко. Він – одеський художник, що раніше встановив на території заповідника скульптуру пелікана та "скіфську бабу". Бабак отримав назву "Хранитель кордону".

Головна мета проєкту – привернути увагу до тварин, що на межі зникнення. Адже бабак через оранки степових ділянок більше не живе в нашій місцевості.



У нацпарку "Тузлівські лимани" встановили скульптуру бабака / Фото видання "Думская"