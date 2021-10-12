Під Одесою викрили рибних браконьєрів, які завдали державі майже 2 мільйони збитків

На озері Курудіол, що входить до Тузлівських лиманів, два чоловіки незаконно ловили рибу. Інспекція вилучила в них понад 200 кілограмів кефалі. Таким чином браконьєри завдали державі збитків на 1 мільйон 750 тисяч гривень.

Чоловіки віком 50 та 44 роки незаконно виловлювали рибу біля Новомихайлівки. Про це розповіли в поліції 12 жовтня. Наразі чоловікам готують підозру.

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Майже 2 мільйони збитків

Двоє зловмисників є жителями Білгород-Дністровського району. Під час обшуків інспекція вилучила в чоловіків понад 200 кілограмів риби, гумовий човен та понад 490 метрів сіток.

Відомості за фактом незаконного рибальства поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Чоловікам максимально може загрожувати позбавлення волі до 3 років.



Під Одесою викрили рибних браконьєрів / Фото Нацполіції

Рибні браконьєри на Буковині