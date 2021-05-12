Зіткнулися 4 автомобілі: відео карколомної ДТП на Авангарді під Одесою

Під Одесою зіткнулися одразу 4 автомобілі. Внаслідок цього є 4 потерпілих. З них 1 людину госпіталізували. Аварію спровокував автомобіль Mercedes, який врізався в Mini Cooper. У мережі опублікували декілька відео ДТП.

Це трапилося в селищі міського типу Авангард неподалік від Одеси приблизно о 18 годині 11 травня. Допомога медиків знадобилася навіть тим потерпілим, яких не госпіталізовували.

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Наслідки аварії 4 автівок в Авангарді: відео телеграм-каналу "Х*****я Одесса"

Що відомо про ДТП

Mini Cooper, у який врізався Mercedes, влетів у вантажівку. Однак Mercedes після цього не зупинився.



Потерпілому в аварії під Одесою надають допомогу / Фото Нацполіції

На відео з місця видно, що він також зіткнувся з припаркованим ВАЗ-2108. Як повідомляє "7 канал", цей легковик від удару перекинувся. Госпіталізувати довелося саме водія цього транспортного засобу.

Момент зіткнення автомобілів у Авангарді: відео телеграм-каналу "Х*****я Одесса"