Тіло знайшли в селі Дачне 11 червня. Померлому було 48 років.

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Рана на голові вбитого була завглибшки 1,5 сантиметра. Вона розташована на лобі. Помітили й поранення лівого вуха.

Також у чоловіка була рана передній стороні шиї. Її глибина була значно більша – 8 сантиметрів.

Крім цього, на трупі багато забоїв і дрібних ран. Наразі обставини загибелі чоловіка з'ясовуються.

Що знайшли на місці злочину

Біля трупа лежало багато різних предметів, які не надто між собою пов’язані. На експертизу відправили тіло, а також:

штикову лопату;

мобільний телефон;

шматки дерев'яної дверної рами;

дві пари кросівок;

сковорідку.

Зверніть увагу! У Солом'янському районі Києва чоловік до смерті побив 55-річного киянина, в якого винаймав житло. Це трапилося, коли вони разом пили алкоголь. Бійка почалася через ревнощі до спільної знайомої.