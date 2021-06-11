Тіло знайшли в селі Дачне 11 червня. Померлому було 48 років.
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Рана на голові вбитого була завглибшки 1,5 сантиметра. Вона розташована на лобі. Помітили й поранення лівого вуха.
Також у чоловіка була рана передній стороні шиї. Її глибина була значно більша – 8 сантиметрів.
Крім цього, на трупі багато забоїв і дрібних ран. Наразі обставини загибелі чоловіка з'ясовуються.
Що знайшли на місці злочину
Біля трупа лежало багато різних предметів, які не надто між собою пов’язані. На експертизу відправили тіло, а також:
- штикову лопату;
- мобільний телефон;
- шматки дерев'яної дверної рами;
- дві пари кросівок;
- сковорідку.