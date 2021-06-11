Під Одесою знайшли тіло з пробитою головою: поряд була сковорідка й лопата

11 червня 2021 , 16:47
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Джерело:

"Думская"

В саді під Одесою знайшли тіло на, якому були численні сліди насильницької смерті. Зокрема, була пробита голова та глибока рана на шиї. Поряд із вбитим лежала штикова лопата, а також сковорідка.

Тіло знайшли в селі Дачне 11 червня. Померлому було 48 років.

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Рана на голові вбитого була завглибшки 1,5 сантиметра. Вона розташована на лобі. Помітили й поранення лівого вуха.

Також у чоловіка була рана передній стороні шиї. Її глибина була значно більша – 8 сантиметрів.

Крім цього, на трупі багато забоїв і дрібних ран. Наразі обставини загибелі чоловіка з'ясовуються.

Що знайшли на місці злочину

Біля трупа лежало багато різних предметів, які не надто між собою пов’язані. На експертизу відправили тіло, а також:

  • штикову лопату;
  • мобільний телефон;
  • шматки дерев'яної дверної рами;
  • дві пари кросівок;
  • сковорідку.
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Автор: Олександр Марчак