120 кілограмів амфетаміну: наркоділкам обрали запобіжний захід

У Дніпрі 12 квітня викрили найпотужніше наркоугрупування та вилучила 120 кілограмів амфетаміну. Прокуратура вже обрала запобіжні заходи для зловмисників.
Джерело:Київська прокуратура
Відповідно до кримінальної справи зловмисникам може загрожувати від 9 до 12 років позбавлення волі. Але міру покарання обиратиме суд.
Передісторія Поліція в Дніпрі вилучила 120 кілограмів амфетаміну: це рекорд для України
Які запобіжні заходи обрали
8 чоловікам, причетним до виробництва та збуту наркотичних речовин, прокуратура в Києві обрала запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.
А 2 дівчат, які були кур'єрками в цій злочинній групі, наразі перебувають під домашнім арештом.
Що відомо про наркоугрупування
- 10 учасників наркоугрупування затримали у Дніпрі 12 квітня.
- Поліція проводила спецоперацію в 4 регіонах України.
- Під час перевірки правоохоронці вилучили 120 кілограмів амфетаміну та понад тонну прекурсорів.
- Також виявили лабораторію для промислового виготовлення великих партій психотропних речовин.
- Додатково у поліції з'ясували про інтернет-магазин, де збували наркотики за біткоїни.