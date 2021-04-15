120 кілограмів амфетаміну: наркоділкам обрали запобіжний захід

У Дніпрі 12 квітня викрили найпотужніше наркоугрупування та вилучила 120 кілограмів амфетаміну. Прокуратура вже обрала запобіжні заходи для зловмисників.

Відповідно до кримінальної справи зловмисникам може загрожувати від 9 до 12 років позбавлення волі. Але міру покарання обиратиме суд.

Передісторія Поліція в Дніпрі вилучила 120 кілограмів амфетаміну: це рекорд для України

Які запобіжні заходи обрали

8 чоловікам, причетним до виробництва та збуту наркотичних речовин, прокуратура в Києві обрала запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

А 2 дівчат, які були кур'єрками в цій злочинній групі, наразі перебувають під домашнім арештом.

Що відомо про наркоугрупування

10 учасників наркоугрупування затримали у Дніпрі 12 квітня.

Поліція проводила спецоперацію в 4 регіонах України.

Під час перевірки правоохоронці вилучили 120 кілограмів амфетаміну та понад тонну прекурсорів.

Також виявили лабораторію для промислового виготовлення великих партій психотропних речовин.

Додатково у поліції з'ясували про інтернет-магазин, де збували наркотики за біткоїни.