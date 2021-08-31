Харків "поплив" після зливи: б'ють фонтани та застрягають авто – відео наслідків негоди

У Харкові 31 серпня пройшла сильна злива та місто вкотре затопило. Повідомляють, що в річища перетворилися більшість доріг.

У мережі оприлюднили багато відео з наслідками негоди. На деяких із них видно, що у воді навіть застрягають авто. Окрім цього, в деяких місцях вода виривалася з під землі товстим струменем.

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Закликають не створювати хвилі

На більшості відео з міста видно лише ріки, якими пливуть авто. В місцевих телеграмах почали закликати їхати не надто швидко, щоб не утворювалися хвилі.

Наслідки зливи у Харкові: відео телеграму ХС

Фонтани почали вириватися з під землі в місцях, де розташовані стічні канави. Очевидці зняли щонайменше 2 таких випадки. Ймовірно, таке "природне явище" зумовлене надто великою кількістю опадів.

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Проблеми є й без води

Проте в місті наслідки негоди відчувалися не лише в момент, коли дорогами текли ріки. У телеграмі ХС повідомили, що біля торгового центру Nikolsky у дорозі застряг легковик. він провалився переднім колесом у відкритий каналізаційний люк.