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Під адміністрацією Путіна російські активісти проводять пікети на підтримку Сенцова

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До пікету мають долучитися ще більше небайдужих людей
До пікету мають долучитися ще більше небайдужих людей / /www.novayagazeta.ru

Олег Сенцов продовжує свій голодний протест. Розпочався 116 день голодування. На знак підтримки українського режисера у Москві тривають поодинокі пікети. Жінки по черзі підходять до Адміністрації російського президента із плакатами "Обмін всіх на всіх" та "Олег Сенцов – 116!".

Про це інформує "Новая газета".

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Активісти за допомогою плакатів нагадують скільки днів режисер живе без їжі. Організатори пікету мають намір зробити акцію постійною. Хочуть стояти з 10 ранку до 19 вечора, поки працює адміністрація президента. 

сенцов
Сенцов голодує 116 днів

Відомо, що сьогодні до пікету мають долучитися ще більше небайдужих людей. Поки що правоохоронці пікетувальників не проганяють. Активісти розбившись на невеликі групи, сьогодні по кілька годин будуть стояти 8 осіб, по черзі змінюючи один одного.

Активісти кажуть, що перехожі підходять до них і запитують про Сенцова.

Якщо після наших плакатів хоча б кілька людей залізуть в інтернет і подивляться, хто такий Олег Сенцов і за що він сидить, то це буде вже непогано,
– заявила організаторка пікету Юлія Самойлова. 

Нагадаємо, петиція з вимогою сприяти звільненню незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова на сайті Білого дому набрала необхідну кількість голосів.

Теги: Новини політики Новини Росії Україна – Росія Олег Сенцов Українці в полоні РФ
Джерело: 24 Канал
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