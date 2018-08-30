Під арешт взяли поліцейського, який на смерть збив двох скутеристів на Львівщині

На Львівщині суд заарештував працівника поліції, який 28 серпня влаштував смертельну аварію в селі Жарків Бродівського району. Чоловік своїм автомобілем збив двох скутеристів віком 18 та 19 років.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Львівської області.

Згідно з рішенням Галицького районного суду, поліцейському обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без альтернативи внесення застави. Зазначимо, що правоохоронець відсторонений від служби.

Читайте також: Загибель скутеристів у ДТП на Львівщині: родичі винуватця та загиблих дали коментарі

Затриманому повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб. Йому загрожує до 10 років в’язниці з трирічним позбавленням права керувати транспортними засобами.

Нагадаємо, 28 серпня у селі Жарків на Львівщині зіткнулися автомобіль, яким керував нетверезий працівник поліції, і скутер, в результаті чого загинули дві людини 18-річний водій скутера та його 19-річний пасажир.