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США використали новий тип ракет під час атаки по Сирії, – ЗМІ

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Під час атаки по Сирії США використали новий тип ракет, – ЗМІ
Під час атаки по Сирії США використали новий тип ракет, – ЗМІ / artstation.com

Вночі 14 квітня США, Великобританія та Франції здійснили військову операцію в Сирії у відповідь на здійснену хімічну атаку урядовими силами Сирії. Журналісти опублікували фото ракет, які США використали для військового удару.

За інформацією видання The Drive, під час операції у Сирії, яка відбулась ночі 13-14 квітня ВПС США використали новий тип ракет - AGM-158 JASSM. Про це пише Громадське радіо.

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"Ми отримали ексклюзивне фото, на якому (бомбардувальник – ред.) B-1B, вірогідно, використовує (крилаті ракети – ред) JASSM. Це перше використання цих ракет в бойових умовах", – прокоментували фото журналісти The Drive.

Зазначається, що вартість однієї ракети складає близько 700 тисяч доларів.


Американські ракети JASSM/thedrive.com

У результаті військової операції США та союзників було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми сирійського уряду щодо використання хімічної зброї. При цьому жоден із російських об'єктів у Сирії не постраждав.

Теги: Новини політики Війна у Сирії Зброя Новини США
Джерело: 24 Канал
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