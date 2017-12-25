Під час ЧС-2018 матчі збірної Росії відвідає неочікуваний гість

На матчах збірної Росії з футболу під час Чемпіонату світу 2018 року, який прийматимуть російські міста, окрім звичайних уболівальників можна буде побачити і Діда Мороза, який спеціально приїде зі своєї резиденції у Великому Устюгу.

Як повідомляє інформаційна агенція ТАСС, казковий дідусь планує відвідати усі поєдинки за участю російських футболістів.

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"Я займаюсь усіма видами спорту та поїду на чемпіонат світу з футболу в 2018 році. Буду підтримувати нашу збірну команду", – підкреслив Дід Мороз.

Чемпіонат світу з футболу відбудеться з 14 червня по 15 липня у таких російських містах, як Москва, Санкт-Петербург, Самара, Казань, Калінінград, Єкатеринбург, Сочі, Ростов-на-Дону, Нижній Новгород, Волгоград і Саранськ. Збірна Росії своєю чергою планує зіграти проти Саудівської Аравії, Єгипту та Уругваю у перших трьох.

До слова, наразі новорічний чарівник здійснює тур населеними пунктами Росії, яке триватиме до 30 грудня.