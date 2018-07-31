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ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ
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ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ

Під час ЧС-2018 своє існування припинили 11 російських клубів, – екс-футболіст збірної Росії

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Андрій Канчельскіс
Андрій Канчельскіс

Колишній півзахисник збірної Росії та англійського клубу "Манчестер Юнайтед" Андрій Канчельскіс розповів про закриття великого числа російських клубів під час чемпіонату світу-2018.

В числі розформованих команд виявилися, зокрема, представник елітного дивізіону чемпіонату Росії "Амкар" з Пермі і "Тосно" з Ленінградської області.

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Хотілося б, щоб минулий чемпіонат світу дав поштовх розвитку футболу в Росії. Щоб на побудованих стадіонах грали в футбол, а не влаштовували ринки. Стадіони з прекрасними натуральними полями повинні приносити користь дітям і клубам. Потрібно, щоб футбол став спортом номер один в Росії. Але замість цього бачу, що за час чемпіонату світу-2018 закрилося 11 російських клубів! І ніхто про це не говорить! Де в такій ситуації хороший розвиток? Треба звертати на це увагу, бити в дзвін, – цитує Андрія Канчельскіса "Столиця С".

Зазначимо, що Канчельскіс є вихованцем українського футболу (зокрема, грав за кіровоградську "Зірку", київське "Динамо" і донецький "Шахтар").

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Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018
Джерело: 24 Канал
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