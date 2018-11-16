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      Під час Другої світової війни за таку "політику" розстрілювали, – експерт про ситуацію на Азові

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      Українська влада продовжує домовлятися з Росією щодо Азовського моря
      Українська влада продовжує домовлятися з Росією щодо Азовського моря / 24 канал

      З 2014 року триває війна між Україною та Росією на Донбасі. Незважаючи на це, між двома країнами діє Договір про спільне використання Азовського моря та Керченської протоки.

      Про це в ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 каналу розповів експерт у сфері нацбезпеки та оборони, екс-депута Верховної Ради Георгій Манчуленко.

      Не уявляю, як можна у стані фактичної війни з Росією не денонсовувати Договір про спільне використання Азовського моря, який базується на Договорі про дружбу між Україною і Росією (він втрачає силу 1 квітня 2019 року). Потрібно було, щонайменше в 2015 році, бити в усі дзвони на міжнародній арені і говорити, що ті ганебні Договори між Україною і Росією не виконуються, а анексія Криму – це порушення усіх можливих домовленостей. На жаль, достатньо в дзвони не били і дочекалися – Росія вже настільки знахабніла, що важко собі уявити, –
      вважає експерт.

      Читайте також: Ескалація в Азовському морі: Наєв розповів про спроби окупантів посилити конфлікт

      Георгій Манчуленко зазначає, що нинішня влада хоче продовжити зовсім неприйнятну для України тактику – домовлятися з РФ про акваторію Азовського моря. Вести якісь переговори з Росією – це тільки собі шкодити. "З одного боку, начебто боремося, а з іншого – тихесенько домовляємось. Це ж маячня!" – каже експерт.

      Також Манчуленко заначає, що влада повинна була хоча б у другій половині 2014 року перекинути кілька кораблів на Азовське море і почати створювати там військово-морську базу: "Хіба для цього потрібно було чотири роки війни!? Не хочу вживати тут грубі слова, але вони так і крутяться на язиці".

      "Що стосується компетентності тих людей, які входять до складу РНБО, скажу наступне. Згадайте, коли був посилений контр розвідувальний режим в Україні – після вбивства Аміни Акуєвої. Через скільки років війни? За таку "політику" в умовах Другої світової війни розстрілювали без суду і слідства, як саботажників", – наголосив Манчуленко.

      Повністю читайте інтерв'ю: Через те, що сьогодні коїться на Азові, Кучма мав би сидіти у тюрмі, – експерт

      Нагадаємо, 25 жовтня Європарламент схвалив резолюцію щодо ситуації в Азовському морі. Відповідно до документу, у разі загострення санкції проти Росії посиляться. Крім того, у Європарламенті наголошують на необхідності призначення спеціального представника ЄС з питань Криму та Донбасу, а також вважають, що будівництво Кримського мосту було незаконним.

      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі РНБО
      Джерело: 24 Канал
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