01:43
27 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
10°C
21°C 10°C
  • понеділок
    24°C 10°C
  • вівторок
    25°C 14°C
  • середа
    26°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Трудолюбний Локоть. Руссотуристо за кордоном
Вєсті Кремля
21:12, 26 травня
Вєсті Кремля. Слівкі. Війна Поклонської. Візові страждання Абрамовича
Вєсті Кремля
21:02, 26 травня
Яку велику гру під назвою
ЦРУ
09:00, 25 травня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Похід у поліклініку
Згадати все
22:49, 25 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ

Під час фіналу Ліги чемпіонів на поле вибіг фанат: фото

1530 Читать новость на русском
Фанат на полі під час фіналу Ліги чемпіонів
Фанат на полі під час фіналу Ліги чемпіонів / Getty Images

У фіналі Ліги чемпіонів між "Реалом" та "Ліверпулем" у Києві на НСК "Олімпійський", на останній хвилині гри на поле вибіг фанат.

Це було в моменті, коли в атаці перебував "Реал", а з м’ячем був Кріштіану Роналу. Він мав нагоду забити, але фанат, який вибіг якраз біля нього, фактично зірвав атаку. Після цього і пролунав фінальний свисток.

Читайте також: "Реал" виграв Лігу чемпіонів у Києві: огляд матчу

Фанат на полі в момент атаки "Реалу"

Стюарти затримали фаната

Одразу троє стюартів виносили бешкетника з поля

Варто додати, що букмекерські контори приймали ставку на те, що під час гри на поле вибіжить фанат. Однак це мав бути голий фанат.

Теги: Новини спорту Реал – Ліверпуль Ліга чемпіонів
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
26 травня, 23:30 "Реал" виграв Лігу чемпіонів у Києві: огляд матчу
Ігор Саджениця 2774
Де і чому президент Порошенко може постати перед судом: резонансна справа
26 травня, 23:00 Де і чому президент Порошенко може постати перед судом: резонансна справа
Дмитро Гнап 1445
А чьо ви не їдете по маленьких містах? Тут що не люди? – Сергій Притула
26 травня, 22:01 А чьо ви не їдете по маленьких містах? Тут що не люди? – Сергій Притула
Блог Медіа 1636
Головні новини 26 травня: акція
26 травня, 22:01 Головні новини 26 травня: акція "Свободу Сенцову", деталі замаху на Стерненка, Ліга Чемпіонів
1564
Книжковий Арсенал-2018: новинки, які не можна пропустити
26 травня, 19:01 Книжковий Арсенал-2018: новинки, які не можна пропустити
Книги для гурманів 691
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук