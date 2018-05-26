Під час фіналу Ліги чемпіонів на поле вибіг фанат: фото
У фіналі Ліги чемпіонів між "Реалом" та "Ліверпулем" у Києві на НСК "Олімпійський", на останній хвилині гри на поле вибіг фанат.
Це було в моменті, коли в атаці перебував "Реал", а з м’ячем був Кріштіану Роналу. Він мав нагоду забити, але фанат, який вибіг якраз біля нього, фактично зірвав атаку. Після цього і пролунав фінальний свисток.
Читайте також: "Реал" виграв Лігу чемпіонів у Києві: огляд матчу
Фанат на полі в момент атаки "Реалу"
Стюарти затримали фаната
Одразу троє стюартів виносили бешкетника з поля
Варто додати, що букмекерські контори приймали ставку на те, що під час гри на поле вибіжить фанат. Однак це мав бути голий фанат.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі