Під час фіналу Ліги чемпіонів на поле вибіг фанат: фото

У фіналі Ліги чемпіонів між "Реалом" та "Ліверпулем" у Києві на НСК "Олімпійський", на останній хвилині гри на поле вибіг фанат.

Це було в моменті, коли в атаці перебував "Реал", а з м’ячем був Кріштіану Роналу. Він мав нагоду забити, але фанат, який вибіг якраз біля нього, фактично зірвав атаку. Після цього і пролунав фінальний свисток.

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Фанат на полі в момент атаки "Реалу"

Стюарти затримали фаната

Одразу троє стюартів виносили бешкетника з поля

Варто додати, що букмекерські контори приймали ставку на те, що під час гри на поле вибіжить фанат. Однак це мав бути голий фанат.