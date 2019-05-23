Під час IForum десяток бодігардів охороняв Зеленського від журналістів: фото

Після завершення доповіді на ІТ-конференції iForum у Києві президент Володимир Зеленський вийшов у павільйон, аби оглянути технологічні новинки. Його супроводжували близько десяти співробітників Управління держохорони, які не підпускали до гаранта журналістів.

Поки Зеленський розглядав інноваційні розробки, представники ЗМІ ставили йому чисельні питання стосовно відмови Верховної Ради розгядати президентський законопроект про зміну виборчого законодавства, а також просили прокоментувати свої перші кадрові призначення. На жодне з питань голова держава не відповів, пише LIGA.net.

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"Давайте не про політику. Сьогодні говоримо тільки про інновації", – сказав Зеленський.



Про політику Зеленський зі ЗМІ говорити не хотів // LIGA.net

Проте коли його попросили про фото із ним, тоді президент з посмішкою відповів: "Це вже можна".



Журналісти могли фотографуватись із Зеленськими, але не ставити питання про політику // LIGA.net

Видання зазначає, що їхній кореспондент теж був у числі тих, хто хотів почути коментар Зеленського про перші політичні кроки. Зокрема, чому першим заступником глави СБУ був призначений Івана Баканов, який не має досвіду роботи у правоохоронних органах. Натомість журналіст тричі отримав в живіт ліктем від охоронців президента, які продовжували відтісняти медійників, і пішов з відтоптаними ногами.



Охоронці президента постійно відтісняли журналістів // LIGA.net