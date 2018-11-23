20:02
23 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Патріарх Янукович. ГРУстний празднік
      Вєсті Кремля
      20:40, 22 листопада
      Вєсті. UA. Радикальні кнопкодави. Дедекомунізація Донбасу
      Вєсті.UA
      20:35, 22 листопада
      Як мільйонер Захур та його дружина Камалія стали жертвами будівельної афери Міноборони
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші іномарки
      Згадати все
      22:53, 20 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ

      Під час посадки відпало шасі: у Болівії пасажирський літак приземлився на бік

      277 Читать новость на русском
      Пасажирський літак зазнав аварії в Болівії
      Пасажирський літак зазнав аварії в Болівії / Фото з вільних джерел

      У Болівії у пасажирського літака Boeing 737 під час посадки лопнуло та відірвалося шасі. Авіалайнер приземлився на бік.

      Відразу після посадки літака над аеропортом Ель-Альто закрили повітряну гавань та скасували низку авіарейсів, передає BBC.

      Читайте також: Сінгапурський Boeing 777 повернувся в аеропорт після падіння тиску на борту

      Зазначимо, що літак виконував рейс із перуанського міста Куско. На борту Boening перебували 127 осіб – 122 пасажирів і 5 членів екіпажу.

      літак Болівія аварія
      Літак приземлився на бік у Болівії

      Під час приземлення тріснуло і відвалилося шасі. В результаті того, що сталося, літак упав на бік прямо на злітно-посадковій смузі.

      На щастя, під час інциденту ніхто не постраждав. Відомо, що до місця аварії був підігнаний кран, щоб зняти літак зі злітно-посадкової смуги.

      літак Болівія аварія
      У літака тріснуло шасі

      Теги: авіація Болівія
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук