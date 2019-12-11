Під час пожежі у багатоповерхівці загинула 33-річна жінка та постраждало троє дітей

У Харкові внаслідок пожежі в багатоповерхівці загинула жінка, троє дітей госпіталізовані до лікарні.

У квартирі на четвертому поверсі горіли домашні речі на площі близько 10 квадратних метрів, інформує ДСНС.

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Під час гасіння пожежники виявили тіло загиблої жінки 1986 року народження. У квартирі перебувало троє дітей: двоє – це діти загиблої, а також дитина зі сусідньої квартири. Усі вони з отруєнням чадним газом середньої тяжкості були госпіталізовані до дитячої лікарні.



У Харкові під час пожежі загинула жінка, а троє дітей госпіталізовані / Фото: ДСНС



У Харкові під час пожежі загинула жінка, а троє дітей госпіталізовані / Фото: ДСНС

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.



У Харкові під час пожежі загинула жінка, а троє дітей госпіталізовані / Фото: ДСНС