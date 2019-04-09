Під час розмінування "сірої зони" на Донеччині стався вибух: загинув український сапер

На Донеччині під час розмінування території поблизу водогону насосної станції стався вибух. В результаті інциденту загинув піротехнік ДСНС – старший сапер Олег Бойцов.

Поранення отримали ще двоє осіб – старший лейтенант Дмитро Слепкань і старший сержант служби цивільного захисту Євген Безкоровайний, повідомляють у ДСНС.

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Інцидент трапився вранці 9 квітня. Група піротехніків саме вела роботи із обстеження та очищення місцевості від вибухонебезпечних предметів поблизу водогону насосної станції Сіверський – Донецьк – Донбас. Ця територія розташована поблизу населеного пункту Зайцеве Бахмутського району на Донеччині та входить до "сірої зони".

Що таке "сіра зона"? Поняття "сіра зона" з’явилося у 2014 році після підписання мінського протоколу. Це нейтральна територія по обидва боки від лінії фронту. І хоч це своєрідна нейтральна смуга між учасниками бойових дій, але саме її обстрілюють найбільше.

Так, на вказаній ділянці стався вибух невідомого предмету. Всі обставини і причини події наразі з’ясовують. Також надзвичайники проводять заходи щодо евакуації піротехніків із "сірої зони".

Зазначимо, що на територіях Донбасу, де проводилися або досі йдуть бойові дії, часто трапляються трагічні випадки, пов’язані із вибухом мін та інших небезпечних предметів. Так, 8 квітня поблизу лінії розмежування на Донбасі у селище Верхньоторецьке на Донеччині під час прибирання на кладовищі підірвалася 54-річна місцева жителька. На щастя, вона залишилась живою, щоправда, зазнала численних травм.

А у вересні 2018 року у районі окупованої Горлівки загинули діти. Вони загинули внаслідок розриву протипіхотної міни, на яку наткнулися під час прогулянки лісосмугою.