Під час розслідування нападу на активістку Гандзюк Арсен Аваков відпочивав у готелі в Італії

На тлі чисельних закидів Арсену Авакову щодо бездіяльності правоохоронних органів у розслідуванні нападу на активістку Катерину Гандзюк, міністр МВС опублікував фотографію з відпочинку в Італії.

Міністр МВС опублікував 3 серпня в соцмережі Instagram фото, зроблене з території п’ятизіркового готелю Santa Caterina, пише Bihus.info.

Читайте також: НАЗК внесло припис Арсену Авакову

Згідно геотегу фото було зроблене на узбережжі Середземного моря на італійському курорті Амальфі.



Фото з соцмережі Instagram, зроблене з території готелю Santa Caterina

Схожі лимонні сади на узбережжі моря, ідентичні підпірки для лимонних дерев та характерний буй у морі вказує на те, що фото зроблене з готелю Santa Caterina. Також на знімок міністра потрапило дерево. Аналогічне дерево за терасою саду бачимо і на фото з сайту готелю.

Наразі в реєстр НАЗК не внесена декларація про суттєві зміни в майновому стані Арсена Авакова з інформацією щодо оплати готелю в Італії.

Готель Santa Caterina розміщений у віллі в стилі ар-нуво, що побудована на скелі з видом на море. З готелю відкривається чудовий вид на узбережжя Амальфі. До послуг гостей численні тераси і красивий басейн з видом на море, а також приватний пляж і фітнес-центр з видом на море і широким спектром спа-послуг.

Згідно з сайту booking.com, ціна за 7 ночей в серпні стартує від 366 тисяч гривень, проте вони можуть варіюватись в залежності від дати замовлення.

Нагадаємо, 1 серпня в Херсоні невідомі облили кислотою члена Херсонської міської ради та активістку Катерину Гандзюк. Наразі правоохоронні органи затримали підозрюваного.