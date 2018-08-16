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Під час розслідування нападу на активістку Гандзюк Арсен Аваков відпочивав у готелі в Італії

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Арсен Аваков відпочивав в п’ятизірковому готелі в Італії
Арсен Аваков відпочивав в п’ятизірковому готелі в Італії / Bihus.info

На тлі чисельних закидів Арсену Авакову щодо бездіяльності правоохоронних органів у розслідуванні нападу на активістку Катерину Гандзюк, міністр МВС опублікував фотографію з відпочинку в Італії.

Міністр МВС опублікував 3 серпня в соцмережі Instagram фото, зроблене з території п’ятизіркового готелю Santa Caterina, пише Bihus.info.

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Згідно геотегу фото було зроблене на узбережжі Середземного моря на італійському курорті Амальфі.

Фото з соцмережі Instagram, зроблене з території готелю Santa Caterina
 Фото з соцмережі Instagram, зроблене з території готелю Santa Caterina

Схожі лимонні сади на узбережжі моря, ідентичні підпірки для лимонних дерев та характерний буй у морі вказує на те, що фото зроблене з готелю Santa Caterina. Також на знімок міністра потрапило дерево. Аналогічне дерево за терасою саду бачимо і на фото з сайту готелю.

Наразі в реєстр НАЗК не внесена декларація про суттєві зміни в майновому стані Арсена Авакова з інформацією щодо оплати готелю в Італії.

Готель Santa Caterina розміщений у віллі в стилі ар-нуво, що побудована на скелі з видом на море. З готелю відкривається чудовий вид на узбережжя Амальфі. До послуг гостей численні тераси і красивий басейн з видом на море, а також приватний пляж і фітнес-центр з видом на море і широким спектром спа-послуг.

Згідно з сайту booking.com, ціна за 7 ночей в серпні стартує від 366 тисяч гривень, проте вони можуть варіюватись в залежності від дати замовлення.

Нагадаємо, 1 серпня в Херсоні невідомі облили кислотою члена Херсонської міської ради та активістку Катерину Гандзюк. Наразі правоохоронні органи затримали підозрюваного.

Теги: Новини України Новини політики Розслідування Арсен Аваков Напад на Катерину Гандзюк в Херсоні
Джерело: 24 Канал
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