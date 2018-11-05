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      Під час шоу "Танці з зірками 2018" Леся Нікітюк здивувала несподіваною витівкою: курйозне відео

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      Танці з зірками 2018: Леся Нікітюк
      Танці з зірками 2018: Леся Нікітюк / Фото із соцмереж

      Телеведуча Леся Нікітюк продовжує викликати посмішку в глядачів шоу "Танці з зірками 2018". Після тривалого конфлікту з Владом Ямою знаменитість не тільки примирилась з ним, але й під час прямого ефіру сіла на його коліна, чим неабияк розсмішила мережу.

      В 11 випуску шоу "Танці з зірками 2018" норовлива Леся Нікітюк вкотре здивувала своїх прихильників. На паркет телеведуча вийшла в яскравому та досить пікантному костюмі для карнавалу. Леся Нікітюк станцювала гарячу сальсу та покрутила своїми стегнами перед камерами. 

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      "Це був черговий "страшний" для мене ефір... Я ніяк не можу подолати страх! Але я вдячна за кожне ваше переживання і коментар! Сподіваюся, у мене вдалося вийти запалити "професійно", – зазначила Леся Нікітюк. 

       

      Зіркові судді двояко прокоментували виступ Лесі Нікітюк та Макса Єжова. Катерина Кухар заявила, що постановка, як і костюм телеведучої, була надто відвертою. На це Леся відповіла, що наступну пісню присвятить строгій балерині. А от Влад Яма після примирення із зіркою не скупився на компліменти. 

      Леся сьогодні впоралась із багатьма ритмами. Я оцінив вісімки, яких було багато у номері. Все було в ритм. Це, крихітко, вже не Хмельницький, а Ріо! 
      – похвалив телеведучу Влад Яма.

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      Від таких слів Леся Нікітюк не втримала свого щастя та сіла на ноги хореографа. У пориві емоцій телеведуча щасливо обійняла Влада Яму, чим викликала сміх у зіркових суддів та глядачів. 

      "Танці з зірками 2018" 11 випуск дивитись онлайн – виступ Лесі Нікітюк та Макса Єжова

       

      Нагадаємо, що в шоу "Танці з зірками 2018" між Владом Ямою та норовливою Лесею Нікітюк спалахнув конфлікт. У третьому прямому ефірі телеведуча заявила, що судді треба "закривати рота". Раніше ж Влад Яма порівняв одну з підтримок Лесі Нікітюк з драбиною, що обурило не тільки зірку, але й мережу. Телеведуча аж ніяк не мала наміру миритись з такою поведінкою хореографа: воназаписала відеозвернення, в якому назвала коментарі чоловіка некоректними. У свою чергу Влад Яма пояснив, що повинен не тільки хвалити танцівників, але й критикувати їх.

      Згодом саме низькі оцінки від членів журі змусили Лесю Нікітюк задуматись про вихід з проекту. Однак шалена підтримка глядачів не дозволила їй здатись та підвести своїх прихильників.

      Теги: Новини України LifeStyle Леся Нікітюк Курйозні новини
      Джерело: 24 Канал
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