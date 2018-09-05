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Під час спецоперації у Німеччині "знезброїли" чоловіка із автоматом з Lego

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Жарти закінчились розслідуванням
Жарти закінчились розслідуванням / Фото з відкритих джерел

У понеділок, 3 вересня, у німецькому місті Людвігсгафені місцеві мешканці помітили у вікні будинку чоловіка з автоматом, тож викликали поліцію. Проте виявилось, що автомат зроблений з конструктора Lego.

Для штурму квартири прибув цілий наряд поліції, передає DW.

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Виявилося, що там проживали два хлопці 19-ти та 23-х років. Саме 19-річний юнак сконстроював з Lego автомат дуже схожий на справжній. І, очевидно, жартома вирішив похизуватися своєю "зброєю" у вікні. 

Проте правоохоронці таких веселощів не зрозуміли і розпочали проти хлопця розслідування через можливе порушення законодавства про контроль над обігом зброї в Німеччині.

Теги: Курйозні новини
Джерело: 24 Канал
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