Під час сутички під Радою правоохоронець застосував газовий балончик проти журналіста

Співробітник поліції застосував газовий балончик проти кореспондента "Радіо Свобода" Сергія Нужненка.

Зі слів журналіста "Радіо Свобода", він у цей момент вів фото- та відеозйомку ранкових подій під будівлею Верховної Ради в центрі Києва. При ньому було посвідчення журналіста, яке він тримав перед собою. Камера була направлена в сторону наметів активістів.

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Попри те, що журналіст тримав перед собою посвідчення, в один момент працівник поліції наблизився до кореспондента зі спини та розпилив уміст балончика йому в обличчя. Після чого утік з місця події.

Поліцейський з балончиком направляється до журналіста // Радіо Свобода

Варто зазначити, що внаслідок сутичок було затримано понад 100 осіб, за даним поліції травми отримало шестеро активістів та четверо правоохоронців. У "Русі визволення" повідомляють про десятьох травмованих, одного з яких відправили на операцію.