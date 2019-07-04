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      На святкуванні у Мінську внаслідок вибуху святкового феєрверка загинула жінка: фото, відео 18+

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      Трагедія у Мінську під час святкування дня незалежності Білорусі
      Трагедія у Мінську під час святкування дня незалежності Білорусі / people.onliner.by

      У Мінську ввечері 3 липня, під час святкування дня незалежності Білорусі, під час невдалого запуску святкового феєрверка загинула 64-річна жінка, ще кілька людей отримали поранення. Загалом внаслідок інциденту постраждали чотири людини.

      У Слідчому комітеті Білорусі повідомили, що внаслідок вибуху розлетілися металеві уламки мортири, за допомогою якої проводили запуск святкового феєрверка. Саме вони вразили людей, які прийшли на святкування. Жінка, яка загинула внаслідок інциденту спостерігала за феєрверком на березі річки Свіслоч, а металевий осколок влучив їй у шию, повідомило видання Onliner.

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      Очевидці розповіли, що вибухова хвиля вибила вікна у сусідніх будинках. Інші свідки зазначили, що молодий хлопець отримав уламкові поранення рук та області живота, він тако отримав відкритий перелом руки.

      Трагедія у Мінську
      Вибуховою хвилею повибивало вікна сусідніх будинків / Фото Onliner

      Інцидент у Білорусі
      Внаслідок інциденту постраждав молодий хлопець / Фото Onliner

      Снаряд не туди полетів, рвонув поблизу і металом порізало людину...
      – розповідав один зі свідків.

      Трагедія у Мінську
      Уламки оболонки феєрверка / Фото Onliner

      Що ж саме пішло не так під час запуску святкового феєрверка повинні з'ясувати фахівці. Піротехніки розповіли, що святковий феєрверк робили військові. Він зазначив, що інцидент міг статися через неправильне завантаження мортири: через це снаряд міг не вилетіти з гармати та вибухнути всередині. А вже це привело до того, що уламки мортири завдали поранення людям.

      Зараз на місці інциденту працюють фахівці. Слідчий комітет почав перевірку за фактом смерті жінки, вирішується питання про порушення кримінальної справи.

      Медики надали допомогу ще кільком потерпілим на місці трагедії. Точна кількість людей, які звернулися до лікарів невідома.

      Дивіться відео з моментом вибуху феєрверку:

       

      blog_ava
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      Теги: Жертви Вибух Новини Білорусі
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