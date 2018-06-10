Ріта Ора "втратила" спідницю під час виступу: пікантні фото

Гаряча Ріта Ора не соромиться демонструвати своє тіло. Відтак під час виступу артистка залишилась у коротких шортах та топі, позбувшись пишної спідниці.

Струнке тіло артистка засвітила на Лондонському стадіоні "Вемблі", повідомляє The Daily Mail. До схвильованих глядачів Ріта Ора вийшла в чорному топі та об'ємній яскравій спідниці. Сценічний образ рудоволоса співачка доповнила спортивним взуттям.

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Сценічний образ Ріти Ора

Під час виступу зірка виконала нову пісню з назвою "Girls", яка має лесбійський текст. У популярному треку Ріта Ора співає, що "інколи просто хоче цілувати дівчат". Ймовірно, сценічне кольорове вбрання символізувало її приналежність до ЛГБТ-спільноти. Все тому, що артистка, яка має стосунки з Ендю Уоттом, не приховує своєї бісексуальності.

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Ріта Ора, яка отримала шквал критики від ЛГБТ-спільноти щодо їх дискредитації, звернулась до людей, пояснивши слова провокативної пісні.

Мені шкода, що слова моєї пісні завдають шкоди комусь. "Girls" була написана для того, щоб представити громадськості мою правду. Трек відтворює реальний і чесний досвід у моєму житті,

– пояснила Ріта Ора.



Ріта Ора під час виступу в Лондоні

Не обійшовся виступ гарячої Ріти і без пікантного оголення. Під час виконання пісні учасники танцювального колективу зняли її пишну спідницю, відтак артиcтка залишилась у чорному топі та коротких помаранчевих шортах. Запальні танці та спокусливий образ Ріти Ора надовго запам'ятаються британським прихильникам зірки.



Ріта Ора оголилась на сцені



Зваблива Ріта Ора



Сексуальний виступ Ріти Ора



Пікантний образ Ріти Ора