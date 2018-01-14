Під час втечі від столичної поліції автомобіль BMW протаранив електроопору

Жінка напідпитку намагалась втекти від правоохоронців на Київщині. Не впоравшись з кермуванням, авто влетіло в електроопору та дерево.

Про це повідомила прес-служба Патрульної поліції Борисполя.

Інцидент стався 13 січня в місті Бориспіль, що на Київщині. Правоохоронці помітили BMW, яке при виїзді зі стоянки перетнуло дві суцільні смуги на дорозі. Вимогу поліцейських зупинитись жінка проігнорувала та натомість збільшила швидкість, щоб втекти від патрульних.

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На перехресті вулиць Польова та Лісна порушниця ПДР не впоралась з кермування та протаранила електроопору і дерево. При наданні допомоги правоохоронці помітили ознаки сп'яніння у водія.

На місце інциденту викликали медиків, які забрали потерпілу до Бориспільської районної лікарні. У шпиталі проведуть експертизу на вміст алкоголю у крові.