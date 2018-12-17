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      Під Чернівцями підліток на санчатах влетів у бетонну огорожу: у лікарні школяр помер

      626 Читать новость на русском
      Підліток помер у лікарні
      Підліток помер у лікарні / Фото з відкритих джерел

      16 грудня у селі Великий Кучурів, Чернівецька область, у лікарню госпіталізували 15-річного школяра, який зазнав травм, врізавшись на санчатах у бетонну огорожу.

      Про це повідомляє УНІАН.

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      За інформацією медиків, підліток катався на санчатах, вдарився у бетонну огорожу й знепритомнів. Його госпіталізували, проте отримані травми виявилися несумісними з життям.

      Тіло школяра направили на судово-медичну експертизу. 

      Теги: Новини України Жертви Діти і неповнолітні Новини Чернівців
      Джерело: 24 Канал
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