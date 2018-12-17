Під Чернівцями підліток на санчатах влетів у бетонну огорожу: у лікарні школяр помер
16 грудня у селі Великий Кучурів, Чернівецька область, у лікарню госпіталізували 15-річного школяра, який зазнав травм, врізавшись на санчатах у бетонну огорожу.
Про це повідомляє УНІАН.
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За інформацією медиків, підліток катався на санчатах, вдарився у бетонну огорожу й знепритомнів. Його госпіталізували, проте отримані травми виявилися несумісними з життям.
Тіло школяра направили на судово-медичну експертизу.
Джерело: 24 Канал
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