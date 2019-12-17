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      Під Дніпром згорів величезний ресторан: шокуючі фото та відео

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      Пожежа у ресторані біля Дніпра / Скріншот з відео

      У Павлограді, що на Дніпропетровщині, спалахнув двоповерховий готельно-ресторанний комплекс. На щастя, в пожежі ніхто не постраждав.

      За інформацією пресслужби ДСНС у Дніпропетровській області, пожежа сталась вночі і вогонь швидко поширився дерев'яною будівлею площею 400 квадратних метрів.

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      На місце виїхало три десятки рятувальників та сім одиниць техніки. Три години рятувальники боролися з вогнем і лише близько шостої ранку полум'я вдалось приборкати. 

      пожежа дніпро
      Пожежа на Дніпропетровщині

      пожежа дніпро
      Ресторан згорів вщент

      Причину пожежі встановлюють. 

      Дивіться відео пожежі на Дніпропетровщині: 

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Пожежа Новини Дніпра
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