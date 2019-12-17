Під Дніпром згорів величезний ресторан: шокуючі фото та відео
У Павлограді, що на Дніпропетровщині, спалахнув двоповерховий готельно-ресторанний комплекс. На щастя, в пожежі ніхто не постраждав.
За інформацією пресслужби ДСНС у Дніпропетровській області, пожежа сталась вночі і вогонь швидко поширився дерев'яною будівлею площею 400 квадратних метрів.
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На місце виїхало три десятки рятувальників та сім одиниць техніки. Три години рятувальники боролися з вогнем і лише близько шостої ранку полум'я вдалось приборкати.
Пожежа на Дніпропетровщині
Ресторан згорів вщент
Причину пожежі встановлюють.
Дивіться відео пожежі на Дніпропетровщині:
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