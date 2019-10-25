Під домашній арешт взяли поліцейського-борця з наркотиками, який накинувся на патрульного

У Києві суд взяв під домашній арешт оперуповноваженого управління протидії наркозлочинності столичної поліції. Останнього підозрюють в опорі працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків.

Що скоїв правоохоронець?

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18 жовтня патрульні поліцейські зупинили автомобіль, який порушив правила дорожнього руху. За кермом був знайомий підозрюваного правоохоронця, повідомили у прокуратурі Києва. Тож, коли патрульні почали з’ясовувати обставини порушення ПДР, оперуповноважений почав агресивно поводитись. Він перешкоджав спілкуванню патрульних із водієм, а ще обоє намагалися втекти з місця події.

Все завершилося тим, що підозрюваний штовхнув одного з патрульних та надалі чинив опір правоохоронцям. Тож оперуповноваженому оголосили підозру у злочині, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Слідство у кримінальному провадженні триває.