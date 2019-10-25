12:02
25 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін допомагає Африці. Росія без зеків
      Вєсті Кремля
      21:22, 24 жовтня
      Вєсті.UA: Депутатський обмін з РФ. Хто стежить за "слугами народу"
      Вєсті.UA
      20:07, 24 жовтня
      "Корупційне кубло": що відбувається на держпідприємстві з радіоактивних речовин "Ізотоп"
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Під домашній арешт взяли поліцейського-борця з наркотиками, який накинувся на патрульного

      266 Читать новость на русском
      Суд взяв під домашній арешт поліцейського, який з кулаками накинувся на патрульного
      Суд взяв під домашній арешт поліцейського, який з кулаками накинувся на патрульного / pixabay.com/ru (ілюстративне фото)

      У Києві суд взяв під домашній арешт оперуповноваженого управління протидії наркозлочинності столичної поліції. Останнього підозрюють в опорі працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків.

      Що скоїв правоохоронець?

      Читайте також: Катували чоловіка і зачинили в багажнику: 2 поліцейським з Київщини оголосили підозру

      18 жовтня патрульні поліцейські зупинили автомобіль, який порушив правила дорожнього руху. За кермом був знайомий підозрюваного правоохоронця, повідомили у прокуратурі Києва. Тож, коли патрульні почали з’ясовувати обставини порушення ПДР, оперуповноважений почав агресивно поводитись. Він перешкоджав спілкуванню патрульних із водієм, а ще обоє намагалися втекти з місця події.

      Все завершилося тим, що підозрюваний штовхнув одного з патрульних та надалі чинив опір правоохоронцям. Тож оперуповноваженому оголосили підозру у злочині, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Слідство у кримінальному провадженні триває.

       

      blog_ava
      Гороскоп на 25 жовтня для всіх знаків зодіаку
      сьогодні
      8783
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Києва Кримінальні новини Кримінал Поліція Арешт
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Хвороба Альцгеймера: причини, профілактика та найпоширеніші міфи
      сьогодні , 08:42 Хвороба Альцгеймера: причини, профілактика та найпоширеніші міфи
      Поліна Костюк 7433
      Кремль боится честных журналистов, или Как судят в Крыму и "ЛДНР"
      сьогодні , 08:40 Кремль боится честных журналистов, или Как судят в Крыму и "ЛДНР"
      Блог Медіа 222
      Найпоширеніші осінні хвороби: як не захворіти та чим їх лікувати
      сьогодні , 10:00 Найпоширеніші осінні хвороби: як не захворіти та чим їх лікувати
      887
      "Динамо" зіграло внічию з "Копенгагеном", пропустивши гол на 85-й секунді матчу: відео
      сьогодні , 07:14 "Динамо" зіграло внічию з "Копенгагеном", пропустивши гол на 85-й секунді матчу: відео
      Ігор Саджениця 2621
      Інвестиційно привабливі та не дуже щасливі: де шукати Україну в світових рейтингах
      сьогодні , 07:01 Інвестиційно привабливі та не дуже щасливі: де шукати Україну в світових рейтингах
      Світлана Попова 342
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук