Активісти пікетували "Інтер" через програму на 9 травня

Під офісом телеканалу "Інтер" у Києві активісти ініціативи "Вимкни російське" розклеїли однойменні наліпки. Усе для того, щоб привернути увагу до російської пропаганди, яку, на думку активістів, системно поширює телеканал.

Учасників акції обурило те, що 9 травня "Інтер" транслюватиме програму "Победа. Одна на всех" та фільм "Ни шагу назад!". Серед акторів фільму – головний герой російської стрічки "Донбас.Окраїна" Гела Месхія. Цей фільм був профінансований російським Мінкультом та знятий в окупованому Криму. Відповідно, стрічка заборонена до показу в Україні.

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Програма телеканалу "Інтер" на 9 травня

Анонс програми "Победа. Одна на всех" свідчить, що в телепередачі використають радянську символіку. Це буде порушенням закону про засудження тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки.

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Дивіться відеоанонс концерту "Победа. Одна на всех" на "Інтері":

6 травня члени організації звернулися до СБУ з вимогами надати належну оцінку діяльності телеканалу "Інтер".

Через певний час до учасників акції вийшов журналіст новинної редакції телеканалу "Інтер" Даніїл Снісар. Він заявив, що поважає роботу своєї редакції та не розуміє, чому акція відбулась під будівлею "Національних інформаційних систем", які не мають стосунку до виготовлення озвученого контенту. Активісти пояснили, що саме до цієї будівлі приходять гості програм "Інтера".