Під Кабміном мітингувальники вимагають легалізувати коноплю

Під Кабінетом міністрів України зібралося близько сотні людей. Вони вимагають легалізувати коноплю.

Організатори акції принесли діджейський пульт, на мітингу присутня здебільшого молодь, передає "Громадське".

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Ми проти безглуздих заборон. Я представляю пацієнтів, які знають, що таке смертельно небезпечні захворювання. Якщо весь світ шукає шляхи, як полегшити біль, то ми підтримуємо такий шлях,

– сказав представник мережі ЛЖВ (Люди, що живуть з ВІЛ) Дмитро Шерембей.

Зазначається, що учасники акції вимагають від уряду почати наукові дослідження канабіноїдів, зокрема у медичних цілях.

Поряд стоять декілька представників поліції та охоронців Кабміну, акція проходить спокійно.

Нагадаємо, нещодавно учасники громадських організацій, які займаються опікою важкохворих та невиліковних пацієнтів, організували в Києві прес-конференцію "Конопляний марш свободи", під час якої звернулись до Уряду з проханням реформувати державну політику щодо використання наркотичних засобів.

