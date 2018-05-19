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КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Під Кабміном мітингувальники вимагають легалізувати коноплю

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Під будівлею уряду мітинг за легалізацію марихуани
Під будівлею уряду мітинг за легалізацію марихуани / tsn.ua

Під Кабінетом міністрів України зібралося близько сотні людей. Вони вимагають легалізувати коноплю.

Організатори акції принесли діджейський пульт, на мітингу присутня здебільшого молодь, передає "Громадське".

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Ми проти безглуздих заборон. Я представляю пацієнтів, які знають, що таке смертельно небезпечні захворювання. Якщо весь світ шукає шляхи, як полегшити біль, то ми підтримуємо такий шлях,
– сказав представник мережі ЛЖВ (Люди, що живуть з ВІЛ) Дмитро Шерембей.

Зазначається, що учасники акції вимагають від уряду почати наукові дослідження канабіноїдів, зокрема у медичних цілях.

Поряд стоять декілька представників поліції та охоронців Кабміну, акція проходить спокійно.

Нагадаємо, нещодавно учасники громадських організацій, які займаються опікою важкохворих та невиліковних пацієнтів, організували в Києві прес-конференцію "Конопляний марш свободи", під час якої звернулись до Уряду з проханням реформувати державну політику щодо використання наркотичних засобів.
 

Теги: Новини політики Наркотики Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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