Під Кабміном мітингувальники вимагають легалізувати коноплю
Під Кабінетом міністрів України зібралося близько сотні людей. Вони вимагають легалізувати коноплю.
Організатори акції принесли діджейський пульт, на мітингу присутня здебільшого молодь, передає "Громадське".
Читайте також: Як лікує медична конопля: дослідження лікаря
Ми проти безглуздих заборон. Я представляю пацієнтів, які знають, що таке смертельно небезпечні захворювання. Якщо весь світ шукає шляхи, як полегшити біль, то ми підтримуємо такий шлях,
– сказав представник мережі ЛЖВ (Люди, що живуть з ВІЛ) Дмитро Шерембей.
Зазначається, що учасники акції вимагають від уряду почати наукові дослідження канабіноїдів, зокрема у медичних цілях.
Поряд стоять декілька представників поліції та охоронців Кабміну, акція проходить спокійно.
Нагадаємо, нещодавно учасники громадських організацій, які займаються опікою важкохворих та невиліковних пацієнтів, організували в Києві прес-конференцію "Конопляний марш свободи", під час якої звернулись до Уряду з проханням реформувати державну політику щодо використання наркотичних засобів.