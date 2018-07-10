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22:57, 6 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Під Києвом побудують новий міжнародний аеропорт

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Білоцерківський вантажний авіаційний комплекс
Білоцерківський вантажний авіаційний комплекс / фото з відкритих джерел

Білоцерківський вантажний авіаційний комплекс планує створити міжнародний аеропорт.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Директор комплексу Сергій Кандауров зазначив, що орієнтовна вартість створення аеропорту складе 52 мільйони євро.

"Сподіваюся, що аеродром у найближчому часі стане аеропортом. У п'ятницю у Міністерстві інфраструктури відбулася нарада, де розглядалися перспективи розвитку авіації в Україні", – сказав він.

Також Кандауров зазначив, що на нараді було презентовано попереднє техніко-економічне обґрунтування створення мультимодального транспортного вузла у Білій Церкві.

Наявність автотраси, залізниці та аеродрому робить цей вузол дуже перспективним для перевалки вантажу і так далі,
– додав директор.

Він зазначив, що аеродром звернувся до Кабміну з проханням відкрити пункт пропуску через кордон на аеродромі, що дозволить підприємству розвивати аеропорт. Кандауров додав, що аеродром безпосередньо межує з митним постом Біла Церква.

Теги: Новини України авіація Новини Києва Біла Церква
Джерело: 24 Канал
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