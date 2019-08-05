Під Києвом чоловік облив себе бензином та підпалив

У Обухівському районі Києва пенсіонер підпалив себе, аби колишня жінка не здавала його металолом.

Інцидент трапився 4 серпня у селі Підгірці, Обухівського району Києва, про це повідомляє прес-служба поліції у Київській області.

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Конфлікт почався з того, що жінка хотіла здати металобрухт з двору. Натомість, її колишньому чоловікові така ідея не припала до душі – він вимагав нічого не чіпати, погрожуючи облитися паливом та підпалитися.

Згодом він таки облив себе та своїх близьких бензином. Налякана донька, яка стала свідком подій, одразу викликала поліцію.

Правоохоронці спробували заспокоїти серйозно налаштованого пенсіонера, проте чоловік таки дістав запальничку та підпалив себе. На щастя, працівники поліції змогли швидко загасити вогонь, а 72-річного чоловіка одразу госпіталізували.



Під Києвом пенсіонер підпалив себе через металолом