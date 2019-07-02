Під Києвом чоловік вбив свою матір через підозру у крадіжці

У Броварському районі Київської області поліцейські затримали чоловіка, який вбив свою матір.

Подія трапилась у селі Красилівка, що у Броварському районі. Після побутової сварки син завдав своїй матері тілесних ушкоджень, несумісних з життям. Про це повідомляє Информатор.

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Жінка померла на місці. Після проведення судово-медичної експертизи лікарі встановили, що смерть настала в результаті крововтрати, шоку і численних переломів кісток. Слідчі припускають, що причиною такого непорозуміння між родичами стала сварка через підозру сина у тому, що матір "вкрала" у нього готівку.



Вбивство у селі Красилівка під Києвом

Зловмиснику загрожує позбавлення волі на термін від семи до десяти років.