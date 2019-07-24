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      Під Києвом чоловік влаштував погоню з вогнепальною зброєю

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      Погоня з вогнепальною зброєю під Києвом
      Погоня з вогнепальною зброєю під Києвом / Информатор

      На в'їзді до Києва патрульним вдалося затримати водія підозрілого авто. При обшуку автівки правоохоронці виявили два види вогнепальної зброї.

      Інцидент трапився 24 липня о 4:40 ранку на Житомирській трасі неподалік від Києва. Про це повідомляє Інформатор.

      Нагадаємо: Чоловік обстріляв працівників кав'ярні у центрі Одеси

      На Житомирській трасі патрульні звернули увагу на підозрілий автомобіль ВАЗ-2199. Водій грубо порушував правила дорожнього руху, а також ігнорував вимоги поліцейських про зупинку транспортного засобу. Через ігнорування водієм сигналів поліцейських – почалося переслідування.

      За словами правоохоронців, переслідування автомобіля тривало приблизно 15 кілометрів. Автомобіль вдалося зупинити лише в лісосмузі, неподалік від села Дмитрівка, що в Києво-Святошинськтому районі.

      Зупинившись, водій вирішив так просто не здаватися та втік з місця події. Проте патрульним таки вдалося знайти та затримати хлопця, який зізнався, що це він був за кермом ВАЗ.

      Погоня під києвом
      Підозрілий автомобіль ВАЗ-2199, який влаштував погоню під Києвом

      Водій помітно нервував, згодом під час огляду автомобіля під водійським сидінням були знайдені два пістолети: Макарова і Beretta.

      підозріла машина
      Село Дмитрівка, Київська область

      Нелегальна зброя
      Вилучена зброя: пістолети Макарова і Beretta

       

      кримінальні події за останній місяць, у яких фігурувала вогнепальна зброя
      blog_ava
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      Теги: Кримінальні новини Кримінал Новини криміналу і ДТП Новини Києва Зброя Стрілянина
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