Під Києвом чоловік влаштував погоню з вогнепальною зброєю

На в'їзді до Києва патрульним вдалося затримати водія підозрілого авто. При обшуку автівки правоохоронці виявили два види вогнепальної зброї.

Інцидент трапився 24 липня о 4:40 ранку на Житомирській трасі неподалік від Києва. Про це повідомляє Інформатор.

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На Житомирській трасі патрульні звернули увагу на підозрілий автомобіль ВАЗ-2199. Водій грубо порушував правила дорожнього руху, а також ігнорував вимоги поліцейських про зупинку транспортного засобу. Через ігнорування водієм сигналів поліцейських – почалося переслідування.

За словами правоохоронців, переслідування автомобіля тривало приблизно 15 кілометрів. Автомобіль вдалося зупинити лише в лісосмузі, неподалік від села Дмитрівка, що в Києво-Святошинськтому районі.

Зупинившись, водій вирішив так просто не здаватися та втік з місця події. Проте патрульним таки вдалося знайти та затримати хлопця, який зізнався, що це він був за кермом ВАЗ.



Підозрілий автомобіль ВАЗ-2199, який влаштував погоню під Києвом

Водій помітно нервував, згодом під час огляду автомобіля під водійським сидінням були знайдені два пістолети: Макарова і Beretta.



Село Дмитрівка, Київська область



Вилучена зброя: пістолети Макарова і Beretta