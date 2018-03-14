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Під Києвом дорога перетворилась на справжнє озеро, людей рятували на човнах

828 Читать новость на русском
ід Києвом дорога перетворилась на справжнє озеро
ід Києвом дорога перетворилась на справжнє озеро / kyivobl.dsns.gov.ua

Внаслідок танення снігу на Київщині затопило дорогу між селами Крюківщина та Тарасівка. Машини занурювалися в воду по дах, людей евакуювали човнами.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Як розповіли у відомстві, підтоплено близько 50 метрів дороги, а висота води сягає півтора метра.

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"Для ліквідації надзвичайної ситуації залучено 4 одиниці техніки та 11 людей особового складу. На місці підтоплення проведена виїзна комісія, ситуація перебуває під контролем ДСНС", – повідомила прес-служба.

У той же час в соцмережах люди викладають фото затопленої частини дороги та радять обирати інший маршрут.

При цьому уже у другій половині 14 березня рух поблизу села Тарасівка відновили.

Під Києвом дорога перетворилась на справжнє озеро

Через сніг дорога стала озером

Під Києвом дорога перетворилась на справжнє озеро

Людей рятували на човнах

Теги: Новини Києва Новини України Негода в Україні ДСНС
Джерело: 24 Канал
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