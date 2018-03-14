Під Києвом дорога перетворилась на справжнє озеро, людей рятували на човнах
Внаслідок танення снігу на Київщині затопило дорогу між селами Крюківщина та Тарасівка. Машини занурювалися в воду по дах, людей евакуювали човнами.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Як розповіли у відомстві, підтоплено близько 50 метрів дороги, а висота води сягає півтора метра.
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"Для ліквідації надзвичайної ситуації залучено 4 одиниці техніки та 11 людей особового складу. На місці підтоплення проведена виїзна комісія, ситуація перебуває під контролем ДСНС", – повідомила прес-служба.
У той же час в соцмережах люди викладають фото затопленої частини дороги та радять обирати інший маршрут.
При цьому уже у другій половині 14 березня рух поблизу села Тарасівка відновили.
Через сніг дорога стала озером
Людей рятували на човнах