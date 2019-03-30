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      Під Києвом горіло підприємство з виготовлення військового обмундирування

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      У селищі Ворзель горіло військове підприємство
      У селищі Ворзель горіло військове підприємство / ТСН

      У селищі Ворзель Київської області на території ТОВ "НВП "Темп-3000", яке займається виготовленням військового обмундирування, виникла масштабна пожежа, яка охопила 1,5 тисячі квадратних метрів.

      Надзвичайники повідомили, що внаслідок пожежі ніхто не постраждав. До її гасіння було залучено 54 рятувальники та 12 одиниць спеціальної техніки.

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      Про займання службу із надзвичайних ситуацій повідомили 29 березня о 20:05. Повністю локалізувати пожежу вдалося о 23:20. Очевидці у соцмережа повідомляли про те, що під час пожежі було чутно звуки схожі на вибухи боєприпасів.

      Згодом речниця ДСНС Київщини Вікторія Рубан повідомила "Громадському", що на підприємстві немає боєприпасів і під час пожежі не було чутно вибухів.

      Нагадаємо, що 27 березня ввечері на автостоянці у Кропивницькому біля газової заправки прогриміли до 7 вибухів після яких спалахнула пожежа. Це вибухнули цистерни з газом на газовозах. У помешканнях жителів міста та приміщенні школи вибуховою хвилею повибивало вікна, кілька мікрорайонів опинилися без світла. Внаслідок інциденту постраждали 4 людей. Двоє із них – пожежники Назаренко і Жаботинський. Хоча пожежу вдалося загасити, полум’я все ж знищило 18 автомобілів.
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      Теги: Новини України Новини Києва Пожежа ДСНС
      Джерело: 24 Канал
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