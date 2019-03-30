Під Києвом горіло підприємство з виготовлення військового обмундирування

У селищі Ворзель Київської області на території ТОВ "НВП "Темп-3000", яке займається виготовленням військового обмундирування, виникла масштабна пожежа, яка охопила 1,5 тисячі квадратних метрів.

Надзвичайники повідомили, що внаслідок пожежі ніхто не постраждав. До її гасіння було залучено 54 рятувальники та 12 одиниць спеціальної техніки.

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Про займання службу із надзвичайних ситуацій повідомили 29 березня о 20:05. Повністю локалізувати пожежу вдалося о 23:20. Очевидці у соцмережа повідомляли про те, що під час пожежі було чутно звуки схожі на вибухи боєприпасів.

Згодом речниця ДСНС Київщини Вікторія Рубан повідомила "Громадському", що на підприємстві немає боєприпасів і під час пожежі не було чутно вибухів.