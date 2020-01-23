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      Під Києвом горів меблевий магазин: фото, відео

      14 Читать новость на русском
      Під Києвом горів меблевий магазин / www.dsns.gov.ua

      На Київщині сталася масштабна нічна пожежа. У селі Петропавлівська Борщагівка палав магазин меблів. Вогонь повністю охопив будівлю площею 600 квадратних метрів. На час ліквідації пожежі рух транспорту біля магазину перекрили.

      Приблизно опівночі пожежникам врешті вдалося загасити вогонь, повідомили у ДСНС

      Зверніть увагу! В Австралії розбився літак, що мав гасити пожежі: весь екіпаж загинув

      Майже 50 рятувальників та 10 одиниць техніки боролись із полум'ям понад 3 години. Причини загоряння з'ясовують правоохоронці.

      На Київщині сталася масштабна нічна пожежа / Фото: ДСНС

       

      Дивіться відео: Пожежа у магазині меблів

      Жертв та постраждалих немає, а причини загоряння наразі з'ясовують правоохоронці.

      Вогонь від пожежі було видно за декілька кілометрів
      Вогонь від пожежі було видно за декілька кілометрів / Фото з соцмереж

      Вночі 22 січня загорівся Нижньодністровський національний природний парк під Одесою. Займання трапилось у Біляївському районі на площі близько 15 гектарів. Ситуація складна тим, що горів очерет, а пожежники не мали технічних можливостей для проходження у плавнях.

      Гороскоп на 23 січня для всіх знаків зодіаку
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Пожежа Новини Києва ДСНС
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