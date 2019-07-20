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      Під Києвом легковик збив на смерть трьох людей: одному із загиблих відірвало ногу – фото, відео

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      Під Києвом сталася смертельна ДТП: загинули два чоловіки та жінка
      Під Києвом сталася смертельна ДТП: загинули два чоловіки та жінка

      На Київщині поблизу села Віта Поштова на автодорозі Київ – Одеса сталася страшна смертельна ДТП. Тут автомобіль наїхав на людей, що переходили дорогу. У результаті дві жінки та чоловік від зазнаних ушкоджень загинули на місці.

      За інформацією прес-служби Нацполіції області, загиблі є місцевими жителями, а переходили вони дорогу у недозволеному місці.

      Ще одна гучна ДТП: Авто влетіло в іншу машину на зустрічній смузі в Києві, є жертви: фото і відео

      Сам водій, за попередніми даними, був тверезим, оскільки тест на драгері не дав жодних результатів. Для детальнішого обстеження його відвезли до лікарні. Крім того, він дає покази слідчим.

      Як повідомляє видання "Інформатор", у момент ДТП чоловік їхав на Audi з боку Києва. Водночас, за даними ресурсу, один із потерпілих чоловіків утратив ногу.

      Наслідки смертельної ДТП під Києвом 

      У районі, де сталася аварія, правоохоронці перекрили дорогу. Щоправда, зробили вони це за три кілометри до місця інциденту. Як пояснили поліцейські, це зроблено для того, щоб слідчо-оперативній групі було простіше дослідити велику зону аварії. Водночас слідчі з’ясовують усі обставини ДТП.

      За фактом події поліція вже відкрила кримінальну справу про порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від п'яти до десяти років. Також порушника позбавлять права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

      Відео з місця смертельної ДТП під Києвом

      Це вже не перша смертельна ДТП, що трапилася в Україні упродовж останнього часу. До прикладу, уночі проти 17 липня на Миколаївщині легковий автомобіль зіткнувся з пасажирським автобусом, внаслідок чого загинули троє пасажирів машини: серед них – молодий батько і його двоє дітей.

      які ще смертельні дтп траплялися нещодавно в україні: 
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      22 липня
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      Теги: Новини України Новини Києва Кримінальні новини Жертви Аварії та ДТП
      Джерело: 24 канал
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